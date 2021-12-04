Çobanlar'da ceviz fidanları toprakla buluştu

ÇOBANLAR, AFYON (AA) - Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde "Kocaöz Meyve Bahçesi Projesi" kapsamında 1000 ceviz fidanı dikildi.

Çobanlar Kaymakamı Mücahit Öztürk, yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Kocaöz beldesinde 106 bin metre karelik alanda meyve bahçesi oluşturulduğunu belirtti.

İlk etapta bahçeye 1000 ceviz fidanının dikildiğini aktaran Öztürk,"Projemiz Afyonkarahisar'ın en büyük ceviz bahçelerinden biri olacak. İlerleyen süreçte elde edilecek gelirler de ilçemizde eğitim başta olmak üzere bir çok alanda kullanılacak." ifadesini kullandı.

Fidan dikimine Öztürk'ün yanı sıra Kocaöz Belediye Başkanı Murat Zıbak, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Badak, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fethi Karaaslan ve vatandaşlar katıldı.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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