Çobanın yaptığı hareket duyanları şaşkınlık içinde bıraktı! Cinsel ilişki karşılığında kadına sürüden 3 koyun vermiş - Haberler
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Çobanın yaptığı hareket duyanları şaşkınlık içinde bıraktı! Cinsel ilişki karşılığında kadına sürüden 3 koyun vermiş

Çobanın yaptığı hareket duyanları şaşkınlık içinde bıraktı! Cinsel ilişki karşılığında kadına sürüden 3 koyun vermiş
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de bir çobanın fuhuş için anlaştığı kadına sürüsünden 3 koyun vermesi herkesi şaşkınlık içerisinde bıraktı. Çobanın sürüsünden 3 koyun alan kadın, hayvanların asıl sahibinin şikayeti üzerine kısa sürede yakalandı.

Eskişehir'de bir çobanın yaptığı şey, herkesi şaşkınlık içerisinde bıraktı. Fuhuş amacıyla birlikte olduğu çobanın sürüsünden 3 koyunu alarak ayrılan kadın, hayvanların asıl sahibinin şikayeti üzerine kısa sürede yakalandı.

KOYUNLAR KENDİSİNE AİT DEĞİLDİ

Günyüzü ilçesi Kayakent Mahallesinde İ.Ç.'ye ait sürünün çobanlığını yapan Ş.B., daha önce tanıştığı M.Y.'nin yanında getirdiği N.T. isimli kadınla çoban evinde birlikte oldu. Çoban, fuhuş yaptığı kadına kendisine ait olmayan 3 küçükbaş hayvanı verdi.

KADIN YAKALANDI

Koyunları alan M.Y. ile N.T., ardından Ankara'nın Polatlı ilçesine gitti. Sürüsünde eksik olduğunu gören İ.Ç.'nin şikayeti üzerine şüpheliler Polatlı ilçesinde yakalandı.

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