Çobanbey Sınır Kapısı'nda tabanca ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çobanbey Sınır Kapısı'nda tabanca ele geçirildi

06.10.2020 09:57 | Son Güncelleme: 06.10.2020 10:05
Çobanbey Sınır Kapısı'nda tabanca ele geçirildi

KİLİS'in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapmak isteyen Suriye uyruklu kişinin valizinde tabanca ele geçirildi.

KİLİS'in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapmak isteyen Suriye uyruklu kişinin valizinde tabanca ele geçirildi.

Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak isteyen Suriyelinin valizinde şüphe üzerine arama yaptı. Aramada bir tabanca ele geçirildi. Ekipler şüpheliyi gözaltına aldı. 


Çobanbey Sınır Kapısı'nda tabanca ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Fuat Oktay Hulusi Akar Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Türkan Şoray Oktay Kaynarca Mahsun Kırmızıgül Erdal Beşikçioğlu
Spor Mbaye Diagne Sergen Yalçın Fırat Aydınus Ali Palabıyık Vincent Aboubakar
Daha Fazla Ekim Çocuk Esenyurt Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çobanbey Sınır Kapısı'nda tabanca ele geçirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.10.2020 16:52:33. #1.15#
title