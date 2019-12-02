Çobanbey'de zırhlı araç devrildi, 3 asker yaralandı
Haberler » 3. Sayfa » Çobanbey'de zırhlı araç devrildi, 3 asker yaralandı - Haber

Çobanbey'de zırhlı araç devrildi, 3 asker yaralandı

Suriye'nin Halep kentine bağlı Çobanbey ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu yaralanan 3 Türk askeri Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

02.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 10:15
Çobanbey'de zırhlı araç devrildi, 3 asker yaralandı

'nin Halep kentine bağlı Çobanbey ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu yaralanan 3 Türk askeri Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Suriye'de Çobanbey ilçesinde devriye görevi yapan askerlerin içerisinde olduğu zırhlı araç devrildi. Kazada yaralanan 3 Türk askeri, sağlık ekipleri tarafından Elbeyli ilçesi Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. 3 asker hastanede tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KİLİS

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.