Çoban köpekleri tarafından kovalanan bir vaşak ağaca tırmanarak canını kurtardı - Haberler
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Çoban köpekleri tarafından kovalanan bir vaşak ağaca tırmanarak canını kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit - Haberler | Güncel

Çoban köpekleri tarafından kovalanan bir vaşak ağaca tırmanarak canını kurtardı Sivas'ta çoban köpekleri tarafından kovalanan bir vaşak ağaca çıkarak canını kurtardı.

SİVAS (İHA) - Çoban köpekleri tarafından kovalanan bir vaşak ağaca tırmanarak canını kurtardı

SİVAS - Sivas'ta çoban köpekleri tarafından kovalanan bir vaşak ağaca çıkarak canını kurtardı.

Sivas'ın Ulaş İlçesi Karaşar köyünde ilginç bir olay gerçekleşti. Nesli tükenme tehlikesi altında olan bir vaşak yiyecek bulmak için indiği köyde çoban köpekler tarafından kovalanmaya başlandı. Canını kurtarmak için ağaca çıkan vaşağın yardımına köy sakinleri koştu. Köpeklerin sesini duyan köy sakinleri vaşağın ağaçtan inmesi için köpekleri bölgeden uzaklaştırdı. Köpekler uzaklaştıktan vaşak ağaçtan inerek gözden kayboldu. Vaşağın ağacın dalındaki halleri ise köy sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çoban köpekleri tarafından kovalanan bir vaşak ağaca tırmanarak canını kurtardı

Çoban köpekleri tarafından kovalanan bir vaşak ağaca tırmanarak canını kurtardı

Çoban köpekleri tarafından kovalanan bir vaşak ağaca tırmanarak canını kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit - Son Dakika Haberleri

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