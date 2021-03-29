Erzurum'da hayrete düşüren görüntü! Çoban köpeğinin kurtlarla dansı kamerada
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Erzurum'da hayrete düşüren görüntü! Çoban köpeğinin kurtlarla dansı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Erzurum'da hayrete düşüren görüntü! Çoban köpeğinin kurtlarla dansı kamerada

Erzurum'da bir çoban köpeğinin kurtlarla birlikte gezip onlarla birlikte beslendiği anlar kameralara yansıdı. Daha önce örneğine çok az rastlanan görüntüler görenleri hayrete düşürdü.

Sinan Sağut isimli bir sosyal medya fenomeni Erzurum'da görenleri hayrete düşürecek görüntüler kaydetti. Erzurum'un Tekman ilçesindeki çoban köpeklerini görüntülemek için kente gelen sosyal medya fenomeni çoban köpeğinin kurtlarla birlikte gezip onlarla birlikte beslendiğini görünce hemen kayıt altına aldı. Tekman ilçesi yakınında ölen bir hayvan leşine gelen kurtları görüntüleyen Sağut, kurtların yanında ki çoban köpeğini görünce gözlerine inanamadı.

Erzurum'da hayrete düşüren görüntü! Çoban köpeğinin kurtlarla dansı kamerada

KURTLAR BESLENİRKEN SIRASINI BEKLEDİ

Normalde kurtların saldırması gereken çoban köpeği kurtlarla birlikte karlı dağları kat edip hayvan leşini yemek için kurtlardan sıra beklediği görüntülerde göründü. Daha sonra ise çoban köpeğinin kurtların ardından hayvanın leşinden beslendiği anlar kameralara yansıdı.

Erzurum'da hayrete düşüren görüntü! Çoban köpeğinin kurtlarla dansı kamerada

BİNLERCE KİŞİ İZLEDİ

Sosyal medya fenomeni Sinan Sağut güvenlik kameralarına da yansıyan bu görüntüleri "Sinan Sağut Tv" isimli sosyal medya hesabına yükledi. Bu yaşanması çok zor olan anları kısa sürede binlerce kişi izledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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