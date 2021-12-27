Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı
Sosyal medyada bir çoban tarafından paylaşılan görüntü, hayli ilgi gördü. Söz konusu videoda, iki keçinin kavga etmesinin ardından boynuzlarını düğümledikleri ve bir daha ayrılamadıkları görüldü.
Çobanlar tarafından sosyal medyada paylaşılan videolar, hayli ilgi görüyor. Bu sefer de bir çobanın keçileri arasındaki kavgayla ilgili yaptığı paylaşım sosyal medyada hayli ilgi gördü.
İki keçi, otlatmaya çıkarıldıkları sırada sinirlenerek birbirlerine saldırmaya başladı. Bu sırada çobanın fark etmediği keçiler, bir süre sonra kavga etmeyi bıraktı.
Çoban, keçilerinin yanına yaklaştığında neden kavga edemediklerini anladı. Çünkü iki keçinin boynuzları birbirine dolanmışlardı. Keçiler bu nedenle hareketsiz kaldı. Video, sosyal medyada çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
Videoda çobanın sözleri de dikkat çekti. Keçilerine öğüt veren çoban, "Savaş kime ne kazandırmış ki size ne kazandıracak" ifadelerini kullandı.
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