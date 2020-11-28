CNN Türk'teki tweet hatası alay konusu oldu! Canlı yayında Cemil Çiçekler karıştı

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek'e ait olduğu belirtilerek okunan tweetlerin Avukat Cemil Çiçek'e ait olduğu ortaya çıktı. Çiçek konuyla ilgili olarak "Resmen komedi" derken, olay sosyal medyada alay konusu oldu.