CNN Türk'teki canlı yayın kazası neden oldu? Cem Seymen tek tek anlattı

31.10.2019 10:18

İstanbul Vatan Caddesi'nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını canlı yayınlayan CNN Türk'te bir vatandaşın "En büyük Türk Atatürk" sözünü söylediği anlarda bağlantı kopmuştu. O anda sözü sansürlenmiş gibi sosyal medyada videoların yayılması üzerine kamuoyu çok tepki göstermişti. Yaşanan olay sonrası açıklama yapan gazeteci Cem Seymen, canlı yayındaki kazanın neden olduğunu anlattı. Seymen, "Atatürk'ün isminin geçtiği anda kadın mikrofonu eliyle kapattığı için bağlantı koptu" şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İstanbul Vatan Caddesi'nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını canlı yayınlayan CNN Türk'te tepki çeken bir olay yaşandı. Kortejin içinden canlı yayınla töreni aktaran muhabir, mikrofonu töreni izleyen bir vatandaşa uzattı. Vatandaş ise "En büyük Türk Atatürk" dedi ve muhabirin yanından uzaklaştı. Ancak vatandaşın "En büyük Türk Atatürk" sözü reji tarafından kesildi şeklinde anlaşıldı ve sosyal medyada büyük tepkiler geldi.

"ELİNLE TELSİZİ KAPATTIĞI İÇİN BAĞLANTI KOPTU"

Canlı yayın kazasını tek tek nasıl yaşandığını anlatan Seymen, "Bu konudaki hassasiyetimizi kimse sorgulamasın. Mikrofonu kullanmak zordur. Atatürk'ün isminin geçtiği anda kadın mikrofonu tutuyor. Telsiz anten yerinden mikrofonu tutuğu için o sırada bağlantı kesilmiş. Ne muhabirin yapabileceği bir şey var ne de dünyada böyle bir teknoloji var. Yani sesi kesebilecek." dedi.

"CANLI YAYINDA HER ŞEY OLABİLİR"

"Yani elini telsizde tuttuğu anda ses kesiliyor. Zaten bu konuda hassasiyetimizi kimsenin sorgulamasına gerek yok" diyen Seymen, "Bir sonraki haberi teknik açıdan düzenleterek tekrar yayına verdik. Canlı yayında görünmez kaza olur, her şey olur. Canlı yayında hata yapabilirim, beynim karışabilir. Medyadaki bazı arkadaşlarımızın tık almak için, ilgi çekebilmek için bile bile yapmış olabilirler." şeklinde konuştu.