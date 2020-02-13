CNN Türk boykotunu delen CHP'li 3 isim için kesin ihraç istemi
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CNN Türk boykotunu delen CHP'li 3 isim için kesin ihraç istemi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin CNN Türk’ü boykot etme kararı almasının ardından boykotu delen üç isim kesin ihraç talebi ile disiplin kuruluna sevk edildi.

13.02.2020 20:32 | Son Güncelleme: 13.02.2020 20:32
CNN Türk boykotunu delen CHP'li 3 isim için kesin ihraç istemi

'nin CNN Türk kanalını boykot etme kararı almasının ardından boykotu delen üç isim kesin ihraç talebi ile disiplin kuruluna sevk edildi.


Başak Şengül'ün sunduğu 'Akıl Çemberi' programına katılan eski Baro Başkanı Ümit Kocasakal, Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Tarafsız bölge' programına katılan İrem Çiçek ve eski CHP Genel Sekreter yardımcısı ve eski İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen hakkında CHP İl Başkanlığı işlem başlattı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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