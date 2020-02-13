CNN Türk boykotunu delen CHP'li 3 isim için kesin ihraç istemi
Cumhuriyet Halk Partisi’nin CNN Türk’ü boykot etme kararı almasının ardından boykotu delen üç isim kesin ihraç talebi ile disiplin kuruluna sevk edildi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin CNN Türk kanalını boykot etme kararı almasının ardından boykotu delen üç isim kesin ihraç talebi ile disiplin kuruluna sevk edildi.
Başak Şengül'ün sunduğu 'Akıl Çemberi' programına katılan eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal, Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Tarafsız bölge' programına katılan İrem Çiçek ve eski CHP Genel Sekreter yardımcısı ve eski İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen hakkında CHP İl Başkanlığı işlem başlattı. Euronews.com'da Görüntüle