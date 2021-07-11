cNed VALORANT Avrupa Şampiyonu oldu!

Temsilcimiz Mehmet Yağız "cNed" İpek (.cNedf0r) Avrupa Şampiyonu oldu!

Avrupa'da elde ettiği başarılarla ülkemizi uluslararası arenada temsil eden cNed VALORANT Avrupa Şampiyonu oldu.

Temsilcimiz Mehmet Yağız "cNed" İpek, geçtiğimiz günlerde VALORANT Champions Tour Avrupa Aşama 3: Challengers 1'de finale kalmayı başarmıştı. Temsilcimizin bünyesinde bulunduğu Acend'in rakibi ise Avrupa devi G2 Esports olmuştu. Bugün oynanan final karşılaşmasında ise temsilcimiz gösterdiği üst düzey performansla takımını şampiyonluğa taşıdı.

BO5 üzerinden oynanan final karşılaşmasını Acend 3-1 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu. Oynanan 4 karşılaşma sonucunda ise cNed toplamda 80 kill alarak maçın en değerli oyuncusu seçildi. Mehmet Yağız İpek, maçın ardından kişisel Twitter hesabından ise şu gönderiyi paylaştı:

Playerbros ekibi olarak temsilcimizi kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros