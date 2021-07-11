cNed VALORANT Avrupa Şampiyonu oldu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

cNed VALORANT Avrupa Şampiyonu oldu!

cNed VALORANT Avrupa Şampiyonu oldu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Temsilcimiz Mehmet Yağız "cNed" İpek (.cNedf0r) Avrupa Şampiyonu oldu!

Avrupa'da elde ettiği başarılarla ülkemizi uluslararası arenada temsil eden cNed VALORANT Avrupa Şampiyonu oldu.

Temsilcimiz Mehmet Yağız "cNed" İpek, geçtiğimiz günlerde VALORANT Champions Tour Avrupa Aşama 3: Challengers 1'de finale kalmayı başarmıştı. Temsilcimizin bünyesinde bulunduğu Acend'in rakibi ise Avrupa devi G2 Esports olmuştu. Bugün oynanan final karşılaşmasında ise temsilcimiz gösterdiği üst düzey performansla takımını şampiyonluğa taşıdı.

BO5 üzerinden oynanan final karşılaşmasını Acend 3-1 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu. Oynanan 4 karşılaşma sonucunda ise cNed toplamda 80 kill alarak maçın en değerli oyuncusu seçildi. Mehmet Yağız İpek, maçın ardından kişisel Twitter hesabından ise şu gönderiyi paylaştı:

Playerbros ekibi olarak temsilcimizi kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz!

Bu haber ilginizi çekebilir:

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Mustafa Varank Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Şeyma Subaşı Petek Dinçöz Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Erol Bulut Şenol Güneş Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
cNed VALORANT Avrupa Şampiyonu oldu! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 20:44:09. #1.14#

title