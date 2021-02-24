Cleveland Cavaliers - Atlanta Hawks maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Cleveland Cavaliers - Atlanta Hawks maçı hangi kanalda, saat kaçta?

24.02.2021 00:50 | Son Güncelleme: 24.02.2021 00:54
Cleveland Cavaliers - Atlanta Hawks maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Cleveland Cavaliers - Atlanta Hawks maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Cleveland Cavaliers - Atlanta Hawks maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Cleveland Cavaliers - Atlanta Hawks maçı gerçekleşecek. Peki, Cleveland Cavaliers - Atlanta Hawks maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

CLEVELAND CAVALİERS - ATLANTA HAWKS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Cleveland Cavaliers - Atlanta Hawks maçı Cleveland'da Rocket Mortgage FieldHouse'da oynanacak. Cleveland Cavaliers - Atlanta Hawks maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

CLEVELAND CAVALİERS - ATLANTA HAWKS MAÇI SAAT KAÇTA?

NBA heyecanında 24 Şubat Çarşamba günü oynanacak Cleveland Cavaliers - Atlanta Hawks maçı, Türkiye saatiyle 03.00'da başlayacak.

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