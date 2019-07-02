Clash of Clans, Dünya Çapındaki İlk e-Spor Turnuvasını Düzenleyecek

Supercell bugün yaptığı duyuruya göre 26 Ekim ve 28 Ekim tarihleri arasında tarihinin ilk Clash of Clans Dünya Şampiyonasını ESL One Hamburg etkinliğinde düzenleyecek. Şampiyonanın ödül havuzu ise 1 milyon dolar olacak.

Clash of Clans 2012 yılında çıkışını yapmış mobil bir strateji oyunu olmasına rağmen oyuna gösterilen ilgi bugün bile devam ediyor. Oynaması ücretsiz olan Clash of Clans, geçtiğimiz sene yapımcısına 597 milyon dolar kazandırdı.

Clash of Clans daha önce e-spor etkinliklerinde kendine yer bulmuş olsa da, bu turnuva bizzat oyunun yapımcısı Supercell tarafından düzenlenen ilk turnuva niteliği taşıyor. Clash of Clans'in yönetici isimlerinden Marika Appel, e-spor'un en saygıdeğer organizasyonlarından ESL ile anlaşma yaparak, oyunun topluluğuna yeni bir yol çizdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

ESL, 2000 yılında kurulduğundan bu yana dünyanın en büyük e-spor şirketlerinden biri haline geldi. Organizasyon her sene CS: GO ve Dota 2 gibi çok oynanan oyunlara düzenli olarak turnuvalar düzenliyor.