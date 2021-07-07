Clash: Artifacts of Chaos Resmi Olarak Duyuruldu

Bağımsız Şili stüdyosu ACE Team, 2009'da doğan benzersiz Zeno Clash serisi sayesinde tanınmıştı.

Bağımsız Şili stüdyosu ACE Team, 2009'da doğan benzersiz Zeno Clash serisi sayesinde tanınmıştı. Geliştiriciler, Clash: Artifacts of Chaos başlıklı manevi devam oyununu ise bugün duyurdu. Oyun 2022'de PC'de (, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X|S'de piyasaya sürülecek.

Clash: Artifacts of Chaos evreninde, Zenozoik adlı tuhaf ve son derece fantastik bir dünyada inzivada yaşayan Pseudo adında genç bir savaşçı olarak oynayacağız. Maceranın başında yaraları iyileştirme yeteneğine sahip küçük bir yaratıkla karşılaşıyoruz. Sözde, Gemini adlı kurnaz eserler ustasının dikkatini çeken yetim hayvanla ilgilenmeye karar veriyoruz. Yoldaşını kurtarmak için, kahramanı anavatanını terk etmeye ve şekli zar atılarak belirlenen ayin göğüs göğüse dövüşe katılmaya zorlanıyoruz.

Tıpkı Zeno Clash gibi, Clash: Artifacts of Chaos'da da çok çeşitli fantastik ve grotesk rakipler olacak. Düellolardaki başarı, sadece el becerisi ve hıza değil, aynı zamanda dünyayı keşfederken karşımıza çıkan bahsi geçen zarlara ve eserlere de bağlı olacak.. Eylemi birinci ve üçüncü şahıs bakış açısıyla izleyebileceğiz. Geliştiriciler ayrıca, rüyalarında yaratılan bir dünyaya götürüldüğümüz dört kişiye kadar ayrı bir çok oyunculu mod ve ortak çalışma modu da sunacak.

Kaynak: Turkmmo