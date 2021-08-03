CL-215 uçağı teknik özellikleri! Canadair CL-215 yangın söndürme uçağı hangi ülkenin? Özellikleri nelerdir?
Yangın söndürme uçaklarından birisi olan Canadair CL-215 uçağının teknik özellikleri nelerdir merak edildi. Canadair CL-215 uçakları hangi ülkeye aittir? Canadair CL-215 hangi ülkenin malıdır? Türkiye'de kaç tane Canadair CL-215 uçağı vardır? Canadair CL-215 tüm özellikleri haberimizde...
Canadair CL-215, Canadair tarafından üretilen Kanada yapımı bir amfibyen uçaktır. Yangın söndürme uçaklarından birisi CL-215 model uçaklardır. Peki, CL-215 nedir? CL-215 hangi ülkeye ait? CL-215 teknik özellikleri nelerdir? CL-215 uçağından ülkemizde var mı, kaç tane var? CL-215 uçağı kaç ton su alıyor? CL-215 ile ilgili bilgiler...
CL-215 NEDİR?
Canadair CL-215, Canadair tarafından üretilen Kanada yapımı bir amfibyen uçaktır. Uçak, çift motorlu ve yüksek kanatlı olup orman yangınları gibi düşük devir gerektiren ve yüksek yükleme ortamlarında çalışmak üzere tasarlanmıştır.
CL-215 HANGİ ÜLKEYE AİT?
CL-215 model uçaklar Kanada yapımı uçaklardır.
CL-215 TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Mürettebat: 2
Yolcu kapasitesi: 26
Uzunluk: 19.82 m
Kanat açıklığı: 28.6 m
Yükseklik: 8.92 m
Kanat alanı: 100.33 m²
Boş ağırlık: 12,160 kg
Azami kalkış ağırlığı: 19,731 kg
Motor: 2 × Pratt & Whitney R-2800-83AM 18 silindirli yıldız tipi
CL-215 HANGİ ÜLKELER KULLANIYOR?
- ABD
- İspanya
- İtalya
- Kanada
- Tayland
- Türkiye
- Yunanistan