CL-215 uçağı teknik özellikleri! Canadair CL-215 yangın söndürme uçağı hangi ülkenin? Özellikleri nelerdir?

Yangın söndürme uçaklarından birisi olan Canadair CL-215 uçağının teknik özellikleri nelerdir merak edildi. Canadair CL-215 uçakları hangi ülkeye aittir? Canadair CL-215 hangi ülkenin malıdır? Türkiye'de kaç tane Canadair CL-215 uçağı vardır? Canadair CL-215 tüm özellikleri haberimizde...

Canadair CL-215, Canadair tarafından üretilen Kanada yapımı bir amfibyen uçaktır. Yangın söndürme uçaklarından birisi CL-215 model uçaklardır. Peki, CL-215 nedir? CL-215 hangi ülkeye ait? CL-215 teknik özellikleri nelerdir? CL-215 uçağından ülkemizde var mı, kaç tane var? CL-215 uçağı kaç ton su alıyor? CL-215 ile ilgili bilgiler...

CL-215 NEDİR?

Canadair CL-215, Canadair tarafından üretilen Kanada yapımı bir amfibyen uçaktır. Uçak, çift motorlu ve yüksek kanatlı olup orman yangınları gibi düşük devir gerektiren ve yüksek yükleme ortamlarında çalışmak üzere tasarlanmıştır.

CL-215 HANGİ ÜLKEYE AİT?

CL-215 model uçaklar Kanada yapımı uçaklardır.

CL-215 TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Mürettebat: 2

Yolcu kapasitesi: 26

Uzunluk: 19.82 m

Kanat açıklığı: 28.6 m

Yükseklik: 8.92 m

Kanat alanı: 100.33 m²

Boş ağırlık: 12,160 kg

Azami kalkış ağırlığı: 19,731 kg

Motor: 2 × Pratt & Whitney R-2800-83AM 18 silindirli yıldız tipi

CL-215 HANGİ ÜLKELER KULLANIYOR?