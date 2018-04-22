Cizre Tso Üyeleri Sandık Başına Gitti

Cizre Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO), Salih Sefinç'in listesi seçimi kazandı.

Cizre TSO'da meclis üyeliği seçimleri, Mithat Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapıldı.

Seçimlerde mevcut başkan Süleyman Çağlı'nın yanı sıra Hacı Güven ile Cizrespor Başkanı da olan Salih Sefinç'in önderliğinde hazırlanan listeler yarıştı.

Odaya kayıtlı üyelerden 897'sinin oy kullandığı seçimde, Sefinç'in listesi 475 oy aldı. Diğer adaylar Çağlı'nın listesi 397, Güven'in listesi 18 oy aldı, 7 oy da geçersiz sayıldı.

Meclis üyeliği seçimlerini önde tamamlayan Sefinç, yaptığı konuşmada, kendisine oy veren veremeyen bütün üyelere teşekkür etti.

Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından toplanacak olan Cizre TSO Meclisi, yapacağı seçimle Meclis Başkanı ve Melis Divanı, Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Denetim Kurulu ve TOBB Genel Kurulu delegelerini belirleyecek.