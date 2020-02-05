Cizre Kaymakamı Sinanoğlu, öğrenciler ziyaret etti

05.02.2020 12:52 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:25

Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu'nu, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen İlkokullar Arası Mendil Kapmaca ve Seksek Yarışmasında Türkiye ikincisi olan Cizre Nuh Nebi İlkokulu öğrencileri ziyaret etti.

Kaymakam Sinanoğlu, ziyarette öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Öğretmenleri de kutlayan Sinanoğlu, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA