Cizre Kaymakamı Sinanoğlu, öğrenciler ziyaret etti
Haberler » Güncel » Cizre Kaymakamı Sinanoğlu, öğrenciler ziyaret etti - Haber

Cizre Kaymakamı Sinanoğlu, öğrenciler ziyaret etti

Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu'nu, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen İlkokullar Arası Mendil Kapmaca ve Seksek Yarışmasında Türkiye ikincisi olan Cizre Nuh Nebi İlkokulu öğrencileri ziyaret etti.

05.02.2020 12:52 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:25
Cizre Kaymakamı Sinanoğlu, öğrenciler ziyaret etti

Kaymakamı 'nu, Çocuk Oyunları ve Kulüpleri Federasyonu tarafından 'da düzenlenen İlkokullar Arası Mendil Kapmaca ve Seksek Yarışmasında Türkiye ikincisi olan Cizre Nuh Nebi İlkokulu öğrencileri ziyaret etti.

Kaymakam Sinanoğlu, ziyarette öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Öğretmenleri de kutlayan Sinanoğlu, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler