Cizre'de "Yarınlara Geç Kalmadan" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

04.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:56

Cizre ilçesinde Kaymakamlık, Belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla "Yarınlara Geç Kalmadan" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.



Kaymakamlık konferans salonunda sahnelenen tiyatro oyununu Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mirza Çazım, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Jülide Aydın, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar izledi.

Oyun öncesi İdlib'de şehit düşen askerler anıldı, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Sağlığı tehdit eden madde bağımlılığının birey ve toplum üzerindeki etkisini anlatan tiyatro oyununu çok beğendiğini belirten Kaymakam Sinanoğlu oyunculara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA