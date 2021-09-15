Cizre'de ulaşımda trafik iyileştirmesiyle ilgili sözleşme imzalandı - Haberler
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Cizre'de ulaşımda trafik iyileştirmesiyle ilgili sözleşme imzalandı

AA / Abidin Yel - Haberler | Güncel
Cizre'de ulaşımda trafik iyileştirmesiyle ilgili sözleşme imzalandı

Cizre ilçesinde ulaşım sorununun teknik anlamda tespitini sağlayıp kısa, orta ve uzun vadeli ulaşım planlama ve projelerini yapmayı sağlayacak ihaleli çalışmasının sözleşmesi Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç ve Prof. Dr. Mahmut Özbay tarafından imzalandı.

Cizre ilçesinde ulaşım sorununun teknik anlamda tespitini sağlayıp kısa, orta ve uzun vadeli ulaşım planlama ve projelerini yapmayı sağlayacak ihaleli çalışmasının sözleşmesi Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç ve Prof. Dr. Mahmut Özbay tarafından imzalandı.

Kaymakam Tunç, yaptığı açıklamada, projeyle birlikte ilgili firmanın teknik personeli ile belediyenin ulaştırma ile ilgili mühendislerinin sahada olacağını belirtti.

Projenin nitelikli kılınması için tüm kamu kurum kuruşları, sivil toplum kuruluşları ve ulaşımla ilgili herkesin görüşlerinin alınarak Cizre Belediyesinin kurumsal kimliğine yakışır kent içi ulaşımda medeni standartları hedefleyen çalışmaların başlama vuruşunun başlatıldığını kaydeden Tunç, yaklaşık 4 ay sürmesi planlanan çalışmaların yakın zamanda başlayacağını bildirdi.

Tunç, şöyle konuştu:

"Bu projeyle birlikte tüm toplu ulaşım güzergahları gözden geçirilecek. Yolculuk talepleri dikkate alınarak bütünleşik bir toplu taşıma planı hazırlanacak. Toplu taşıma araçları için güzergahlar ve durak yerleri belirlenecek. Ulaşımda veri analizleri ile etkili, verimli bir kent içi ulaşım çalışmaları planlanacak. Kent içi ulaşımın iyileştirilmesi ve toplu taşımadaki aksaklıkların ortadan kaldırılmasını hedefleyen bu başlama vuruşu ile etüt ve proje çalışmaları için gerekli olan yeni bilgilerin veriler toplanacak. Mevcut yapıdaki sorunlar, yetersizlikler ve aksaklıklar belirlenecek. Bu çalışmanın sonuçlarına göre Cizre Belediyesi ulaşıma dair sorunları projelendirerek kısa, orta ve uzun vadeli kent içi ulaşım stratejileri ve yatırımları planlayabilecektir."

Cizre'de ulaşımda trafik iyileştirmesiyle ilgili sözleşme imzalandı

AA / Abidin Yel - Son Dakika Haberleri
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Haber: Cizre'de ulaşımda trafik iyileştirmesiyle ilgili sözleşme imzalandı - Haberler
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