Cizre'de Teknoloji Okuryazarı Kızlar projesinin açılışı yapıldı - Haberler
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Cizre'de Teknoloji Okuryazarı Kızlar projesinin açılışı yapıldı

Cizre'de Teknoloji Okuryazarı Kızlar projesinin açılışı yapıldı
AA / Abidin Yel - Haberler | Güncel

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç'un katılımıyla kız çocuklarına yönelik hayata geçirilen Teknoloji Okuryazarı Kızlar projesinin açılışı gerçekleşti.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç'un katılımıyla kız çocuklarına yönelik hayata geçirilen Teknoloji Okuryazarı Kızlar projesinin açılışı gerçekleşti.

Avustralya Büyükelçiliği doğrudan yardım programı kapsamında desteklenen projenin açılışı Kaymakam Tunç ve Milli Eğitim Müdürü Şahan İke tarafından yapıldı.

Açılışın ardından sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya gelen Tunç, proje eğitimine katılan öğrencilere sertifika ve çeşitli hediyeler verdi.

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AA / Abidin Yel - Son Dakika Haberleri

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