Cizre'de kavşak düzenleme çalışması

Cizre ilçesinde Hastane Kavşağında düzenleme çalışmaları yapılacak.

Hastane Kavşağında inceleme yapan Cizre Kaymakamı Mehmet Tunç, Sur Mahallesi Hastane Kavşağında meydana gelen kazaların bir daha yaşanmaması için mevcut kavşağın küçültülmesi, yolun genişletilmesi ve kavşağın tekrar revize edilmesi için Karayolları Genel Müdürlüğü ve Karayolları Bölge Müdürlüğü nezdinde girişimlere başladıklarını söyledi.

Karayolları Bölge Müdürlüğünün yürüttüğü tüm çalışmalara belediye olarak var güçleriyle destek vereceklerini aktaran Tunç, vatandaşların memnuniyeti, güvenliği, sağlığı ve huzurlarını azami hassasiyetle önemsediklerini belirtti.

Tunç, her yatırımın vatandaş memnuniyetini arttırmaya dönük öncelikler üzerinden yürütüleceğini ifade etti.