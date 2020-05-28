Cizre'de HDP binasını ateşe vermek isteyen kişi yakalandı Şırnak'ın Cizre ilçesinde HDP İlçe Başkanlığı binasını ateşe vermek isteyen kişi güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Geçtiğimiz yıl yapılan seçimlerde HDP ilçede yüzde 77 oy alarak belediye başkanlığını kazanmıştı. Geçtiğimiz 29 Ekim'de ise belediye başkanlığına kayyum atandı.

HDP Cizre İlçe Başkanlığı binasına gelen M.B. isimli kişi bina girişine yanıcı madde dökerek ateşe vermek isteyen bir kişi, olay yerinden kaçtı. Kaçan Şüpheli Cizre Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alınırken.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 01.00 sıralarında meydana gelen HDP Cizre İlçe Başkanlığı binası ana giriş kapısının yanıcı maddeyle ateşe verilmesi ve kapı alt kısmında yanık izi oluşması olayıyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından yürütülen çalışma neticesinde bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.B. isimli şahıs, yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili olarak Cizre Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Kaynak: İHA