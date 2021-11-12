Cizre'de bağırsakları dönen 61 yaşındaki hasta, ameliyatla sağlığına kavuştu

Cizre ilçesinde kalın bağırsak dönmesi tanısı konulan 61 yaşındaki Mehmet Emin Eskin, Cizre Devlet Hastanesinde yapılan iki başarılı operasyon ile sağlığına kavuştu.

Cizre ilçesinin Düzova köyünde yaşayan Eskin, karın şişliği ve karın ağrısı şikayetiyle Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine başvurdu.

Hastanede yapılan muayene ve çekilen tetkikler sonucu kalın bağırsak dönmesi hastalığı teşhisi konulan Eskin, Op. Dr. Hüsamettin Bayraktar'ın yaptığı iki başarılı ameliyat ile sağlığına kavuştu.

Bayraktar, hastanın genel durumunun iyi olduğunu belirterek, birkaç gün içerisinde taburcu olacağını söyledi.

Vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştıklarını dile getiren Bayraktar, "Başarılı ameliyatlar yapıyoruz. Bu tür ameliyatların yapılabilir olduğunu da göstermek bizim için gurur verici. Hastaların diğer illere sevk olmasının önüne geçmek istiyoruz." dedi.

Eskin de ameliyatlarının başarılı geçtiğini anlatarak, hastaneye yönetimine teşekkür etti.

AA / Abidin Yel - Son Dakika Haberleri

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