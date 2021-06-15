Cizre'de anız yangını uyarısı
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Cizre'de anız yangını uyarısı

Cizre'de anız yangını uyarısı
Anadolu Ajansı / Abidin Yel - Haberler | Güncel

Cizre Belediyesi, yaz aylarında artan anız yangınlarına karşı vatandaşları ve çiftçileri uyardı.

Cizre Belediyesi, yaz aylarında artan anız yangınlarına karşı vatandaşları ve çiftçileri uyardı.

Cizre Belediyesi İtfaiye Müdürü Mustafa Yılmaz, son günlerde artan anız yangınlarına karşı vatandaşları ve çiftçileri uyararak, anız yakmaların toprak yüzeyinde bitkileri besleyen temel besin kaynağının yok olmasına neden olduğunu belirtti.

Anızın yakılmasının ürüne ve toprağa zarar verdiğini kaydeden Yılmaz, "Anız yangınları bahçelere ve hatta köylere bile sıçrayabilmekte ve telafisi daha zor ve büyük zararlara yol açabilmektedir. Üzücü olaylarla karşılaşmamak için başta çiftçilerimiz olmak üzere bütün vatandaşların bu konuda duyarlı olmaları gerekmektedir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel

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