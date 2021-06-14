Cizre Belediyesince Dicle Nehri kıyısında temizlik çalışması yapıldı
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Cizre Belediyesince Dicle Nehri kıyısında temizlik çalışması yapıldı

Cizre Belediyesince Dicle Nehri kıyısında temizlik çalışması yapıldı
Anadolu Ajansı / Faruk Küçük - Haberler | Güncel

Şırnak'ın Cizre ilçesinde belediye tarafından Dicle Nehir kıyısında kapsamlı temizlik çalışması yapıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde belediye tarafından Dicle Nehir kıyısında kapsamlı temizlik çalışması yapıldı.

Cizre Belediyesi Temizlik İşleri ve İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında nehir kıyısına atılan katı atıklar ve çöpler toplandı.

Nehir kıyısı temizlenirken, nehrin yüzeyi de çöplerden arındırıldı.

Ekipler vatandaşlara çöpleri doğaya değil, geri dönüşüm kutularına atmaları çağrısında bulundu.

Cizre Belediyesince Dicle Nehri kıyısında temizlik çalışması yapıldı
Cizre Belediyesince Dicle Nehri kıyısında temizlik çalışması yapıldı
Cizre Belediyesince Dicle Nehri kıyısında temizlik çalışması yapıldı
Cizre Belediyesince Dicle Nehri kıyısında temizlik çalışması yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük

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