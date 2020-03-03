Çizgi romanın usta ismi Abdullah Turhan, son yolculuğuna uğurlandı

03.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:15

MUĞLA'da, bir süredir tedavi gördüğü hastanede Türk çizgi roman sanatının usta ismi, 'Kara Murat' ve 'Tolga'nın çizeri Abdullah Turhan (87), Datça ilçesinde toprağa verildi.

Datça ilçesinde yaşayan, iki çocuk babası Abdullah Turhan, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle bir süre önce Marmaris Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'ne kaldırıldı. Turhan, tedavi gördüğü hastanede, doktorların çabalarına rağmen dün saat 12.30 sıralarında, çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Çizgi roman kahramanları 'Kara Murat' ve 'Tolga'ya hayat veren Abdullah Turan için bugün öğlen Datça'nın Mesudiye Mahallesi Avlana Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Turhan'ın çocukları Şenol Turhan (58) ve Turan Turhan'ın (55) yanı sıra, sevenleri ve yakınları katıldı. Turan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Mesudiye Mahallesi Bahçearası Mezarlığı'nda toprağa verildi.Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 1 Ocak 1933'te dünyaya gelen Turhan, 1954 yılında Yeni Sabah Gazetesi ile başladığı resim ve çizgi roman çalışmalarına, 1957 yılında 'Şen Çocuk' dergisiyle devam etti. 1957'de Sefa Kılıçoğlu'nun, Pazar dergisinin kadrosuna katılan Turhan, daha sonraki yıllarda birçok gazete ve dergide çizgi roman çizdi. Abdullah Turhan, 'Kara Batur' ve 'Alptekin' gibi tarihi çizgi roman kahramanlarının yanı sıra, hikayeleri ve çizimleri tamamen kendisine ait olan, Osmanlı Dönemi'ne ait uzun kılıçlı kahraman Tolga'ya da hayat verdi.

Kaynak: DHA