Çizgi film tutkunlarının favorilerinden Caillou, ekranlara veda etti
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Çizgi film tutkunlarının favorilerinden Caillou, ekranlara veda etti

06.01.2021 21:26 | Son Güncelleme: 06.01.2021 21:40

Çizgi film "Caillou" (Kayu), ekranlara veda etti. Programın yapımcısı olan Public Broadcasting Service, 20 yıllık maceranın sona erdiğini, ancak bunun yeni şeylere merhaba demek için olduğunu söyledi.

Animasyon ve çizgi film tutkunlarının favorilerinden bir tanesi olan, Türkiye'de Kayu ismiyle de bilinen Caillou, yolun sonuna geldi.

"Caillou", ilk kez bundan 20 yıl önce yayınlanmıştı. Çizgi filmin, bugüne kadar yüzlerce bölümü yayımlandı. Public Broadcasting Service, yaptığı açıklamalarda, vedaların sadece yeniliklere merhaba demek için olduğunu söyledi. Çocukların "Caillou"yu çok sevdiklerinin farkında olduklarını söyleyen yetkililer, "Caillou"nun seyircileriyle duygusal bir bağ kurduğunu belirtti. PBS'ye göre bir televizyon dizisinin sona ermesi için ağlamak çok aptalca görünüyor olsa da böyle bir şey gerçekten var ve hatta bilimsel çalışmalarla da destekleniyor.

Çizgi film tutkunlarının favorilerinden Caillou, ekranlara veda etti

"KÜÇÜK ÇOCUKLARDA TRAVMALARA YOL AÇABİLİR"

Yayıncı kuruluşun yaptığı açıklamalara göre dizi karakterleriyle duygusal bağ kurulmasına, parasosyal ilişkiler deniyor. İnsanlar, gerçek hayattaki ilişkilerinin aynısını, bir dizi karakteriyle de yaşayabiliyorlar. İşte bu yüzden "Caillou"nun emekliye ayrılışı, özellikle de küçük çocuklar için travmalara yol açabilir.

Bu konuda yapılması gerekenlerden bahseden şirket, ailelerin çocuklarıyla iletişim halinde olmaları, empati kurmaları, dizinin bitişinin iyi yanlarına odaklanılması gerektiğini söyledi.

Çizgi film tutkunlarının favorilerinden Caillou, ekranlara veda etti
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