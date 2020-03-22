Çivril'de bir tilki ve 4 köpek telef edildi Denizli'nin Çivril ilçesinde bir tilki ve 4 köpek telef edilmiş halde bulundu.

Denizli'nin Çivril ilçesinde bir tilki ve 4 köpek telef edilmiş halde bulundu.

Çivril ilçesi Karabedirler Mahallesi yakınlarında tilki ve köpek leşleri gören çevre sakinleri, durumu Çivril Belediyesi ile jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Çivril Belediyesi veteriner hekimleri geldi. Veteriner hekim Mehmet Ali Yavuz ile Ziya Kuzu tarafından yapılan ilk incelemelerde tilki ve köpek leşlerinde herhangi bir kurşun ya da saçma izine rastlanmadı. İlk tespitlere göre hayvanların zehirlenerek telef edildikleri öne sürüldü. Veteriner hekimler, gerekli incelemelerin ardından olası bir hastalığa karşı hayvan leşlerini ve gömülecekleri yeri kireçle dezenfekte etti. Ardından leşlerin üstü iş makinesi ile toprakla kapatıldı.

Veteriner hekim Ziya Kuzu, hayvanların zehirlenme ihtimallerinin yüksek olduğunu söyleyerek, "Buraya atılmışlar, kendi imkanları ile gelmemişler. Çoğu 24 saat önce ölmüş" dedi.

Olayla ilgili belediye ve jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA