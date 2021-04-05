Civilization 6 sistem gereksinimleri 2021 - Civilization 6 Türkçe yama var mı?
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Civilization 6 sistem gereksinimleri 2021 - Civilization 6 Türkçe yama var mı?

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Civilization 6 sistem gereksinimleri 2021 - Civilization 6 Türkçe yama var mı?

Civilization 6 sistem gereksinimleri 2021 merak edilen sistem gereksinimleri arasında yer alıyor. 2021 yılında da büyük bir keyifle oynanmaya devam eden başarılı oyun, kısa sürede binlerce kişi tarafından oynanan başarılı yapımlardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

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Civilization VI: Gathering Storm, jeoloji ve klimatolojinin benzersiz yeni zorluklar sunduğu aktif bir gezegen sunuyor. Civilization VI'nın ikinci genişlemesi, yeni Çevresel Etkiler, Mühendislik Projeleri, Güç ve Tüketilebilir Kaynakların yanı sıra Dünya Kongresi ve yeni bir Diplomatik Zafer ekler. Bu yeni genişletme aynı zamanda Teknoloji ve Sivil ağaçlarını gelecek bir dönemle genişletiyor ve sekiz yeni medeniyet, dokuz yeni lider, çeşitli yeni birimler, bölgeler, harikalar, binalar ve daha fazlasını ekliyor. İşte, Civilization 6 sistem gereksinimleri 2021 ve Civilization 6 Türkçe yama var mı? sorusunun yanıtı...

ÇEVRESEL ETKİLER

Volkanlar, fırtınalar (kar fırtınaları, kum fırtınaları, hortumlar, kasırgalar), iklim değişikliği, seller ve kuraklıklar.

GÜÇ VE TÜKETİM KAYNAKLARI

Stratejik kaynaklar Gathering Storm'da ek bir rol oynar. Bu kaynaklar artık şehirlerinize elektrik üretmek için enerji santrallerinde tüketiliyor. Başlangıçta, Kömür ve Petrol gibi karbon esaslı kaynakları yakarak en gelişmiş binalarınıza güç vereceksiniz, ancak yenilenebilir enerji kaynakları da günümüz teknolojilerine ilerledikçe ortaya çıkacaktır. Kaynak kullanımıyla ilgili seçimleriniz dünyanın sıcaklığını doğrudan etkileyecek ve buzulların erimesine ve deniz seviyelerinin yükselmesine neden olabilir.

CIVILIZATION 6 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2021

Civilization VI minimum sistem gereksinimleri

M64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

  • İşletim Sistemi: Windows 7×64/ Windows 8.1×64/ Windows 10×64
  • İşlemci: Intel Core i3 2.5 Ghz or AMD Phenom II 2.6 Ghz veya daha iyisi
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: 1 GB & AMD 5570 veya nVidia 450 veya Intel Integrated Graphics 530
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 12 GB kullanılabilir alan
  • Ses Kartı: DirectX Uyumlu Ses Cihazı

Civilization 6 önerilen sistem gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

  • İşletim Sistemi: Windows 7×64/ Windows 8.1×64/ Windows 10×64
  • İşlemci: Dördüncü Nesil Intel Core i5 2.5 Ghz veya AMD FX8350 4.0 Ghz veya daha iyisi
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: 2GB & AMD 7970 veya nVidia 770 veya daha iyisi
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 12 GB kullanılabilir alan
  • Ses Kartı: DirectX Uyumlu Ses Cihazı

CIVILIZATION 6 TÜRKÇE YAMA VAR MI?

Steam ve Epic Games üzerinden ulaşabileceğiniz Civilization 6'da Türkçe seçeneği bulunmuyor. Ancak pek çok sitede Türkçe yamaya ulaşmak mümkündür.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 16:37:42. #1.14#
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