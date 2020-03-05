Ciple ekmek yüklü kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

05.03.2020 19:28 | Son Güncelleme: 05.03.2020 19:28

SİVAS'ta ciple ekmek yüklü kamyonetin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Üçlerbey Mahallesi Ali Yüce Polis Merkezi önünde meydana geldi. Yasin Şahin yönetimindeki 58 ABT 344 plakalı cip, 4 yolun kesiştiği noktada Musa İhsanç'ın kullandığı 58 BV 929 plakalı ekmek yüklü kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet yan yattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler, Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerince araçlar çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA