Çıplak fotoğrafları internete sızdırıldı
Dünyaca ünlü İngiliz model Kate Moss'un üvey kız kardeşi Lottie Moss (23), ailesinin karşı çıkmasına rağmen cesur pozlarını paylaştığı Onlyfans'a girmişti. Lottie Moss, gözyaşları içerisinde yeni açıklamalarda bulundu. Lottie Moss üstsüz pozlarının internete sızdırıldığını söyledi. İşte o kareler...
Kate Moss'un kardeşi olarak tanınan ve model olan Lottie Moss ailesinin itirazlarına rağmen Onlyfans'a girmesiyle uzun süre gündemde kalmıştı. Erotik pozlarını bu uygulamaya yükleyerek para kazanan ve işinden olmasına rağmen vazgeçmeyen Moss Instagram'da da cesur paylaşımlar yapıyor.
Son olarak cinsel ilişkiyle ilgili sözleriyle gündeme gelen Lottie Moss, telefon numarasının ve fotoğraflarının bir zamanlar ona yakın olan biri tarafından internete sızdırıldığını açıklarken gözyaşlarına boğuldu.
DİKKAT ÇEKEN YORUM
Ünlü model ayrıca müstehcen OnlyFans fotoğraflarıyla ilgili bir de yorum aldı. Bir hayranı "Grup sohbetinde çocuklara Onlyfans hesabına üye olmayı ve fotoğraflarını annenin Instagram hesabına sızdırmalarını söylüyor" dedi.
Lottie Moss, gözyaşları içerisinde yaptığı açıklamada fotoğraflarını sızdıran kişiyi mahkemeye vereceğini duyurdu.
İŞTE LOTTİE MOSS'UN ÇARPICI POZLARI...