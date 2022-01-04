Çıplak fotoğrafları internete sızdırıldı

Kate Moss'un kardeşi olarak tanınan ve model olan Lottie Moss ailesinin itirazlarına rağmen Onlyfans'a girmesiyle uzun süre gündemde kalmıştı. Erotik pozlarını bu uygulamaya yükleyerek para kazanan ve işinden olmasına rağmen vazgeçmeyen Moss Instagram'da da cesur paylaşımlar yapıyor.

Son olarak cinsel ilişkiyle ilgili sözleriyle gündeme gelen Lottie Moss, telefon numarasının ve fotoğraflarının bir zamanlar ona yakın olan biri tarafından internete sızdırıldığını açıklarken gözyaşlarına boğuldu.

DİKKAT ÇEKEN YORUM

Ünlü model ayrıca müstehcen OnlyFans fotoğraflarıyla ilgili bir de yorum aldı. Bir hayranı "Grup sohbetinde çocuklara Onlyfans hesabına üye olmayı ve fotoğraflarını annenin Instagram hesabına sızdırmalarını söylüyor" dedi.

Lottie Moss, gözyaşları içerisinde yaptığı açıklamada fotoğraflarını sızdıran kişiyi mahkemeye vereceğini duyurdu.

İŞTE LOTTİE MOSS'UN ÇARPICI POZLARI...