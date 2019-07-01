Cip ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, cip ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı. Araçlar, kazada hurdaya döndü.

Kaza, gece saatlerinde, Tavşanlı- Domaniç yolunun 13'üncü kilometresinde yer alan Tunçbilek beldesinde meydana geldi. Murat Bilge (30) yönetimindeki plakası olmayan cip ile karşı yönden gelen İsmail Başalan'ın (24) kullandığı 10 VE 855 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada hurdaya dönen araçlardaki sürücüler ile cipte bulunan Mehmet Dönmez (34) yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılar, tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak: DHA

- Tahya