Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
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Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı

21.12.2020 14:00 | Son Güncelleme: 21.12.2020 14:54

Cinsiyet değiştiren Kanadalı oyuncu Elliot Page, yeni halini ilk kez paylaştı. Ünlü isim paylaşımında kendisine destek veren takipçilerine teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

ABD'de 2007 yılında gösterime giren Juno filmiyle Oscar'a aday gösterilen ve adını geniş kitlelere duyuran Elliot Page, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada trans erkek olduğunu söylemişti. Oyuncudan günler sonra yeni bir haber geldi.

"BİRBİRİNİZİN YANINDA OLUN"

Değişimini anlatan bir yazı kaleme alan 33 yaşındaki oyuncu, hayranlarını şaşırtan karar sonrası sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı. Gözlük ve şapka taktığı bir fotoğraf paylaşan Page'in yüz hatlarının daha maskülen görünmesi dikkat çekti. Page fotoğrafın altına, "Kalbimin en derinlerinden teşekkür ediyorum. Sizin sevginiz ve desteğiniz en büyük hediye. Güvende kalın. Birbirinizin yanında olun. Eğer mümkünse 'transanta' ve 'translifeline'i destekleyin. 2021'de görüşmek üzere. Elliot" notunu düştü.

Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı

Page, 2018'den bu yana dansçı Emma Portner'la evliliğini sürdürüyor.

Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Haber Yorumları (2)
ARSLANER: Başımıza taşlar yağacak
Cevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
MAZLUM: Cinsiyet değiştirerek Yüce ALLAH a karşı geldin. Bunun cezasını Cehennem de yanarak ödeyeceksin. Zebaniler sana zulm edecek
Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
500
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