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Cinsiyet değiştirdiği ortaya çıktı! İşte son hali...

Cinsiyet değiştirdiği ortaya çıktı! İşte son hali...
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Emret Komutanım dizisinde canlandırdığı 'Foto Fato' karakteriyle tanınan Nil Erkoçlar, cinsiyet değiştirip Rüzgar Erkoçlar adını almıştı. Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül Erkoçlar'ın da cinsiyet değiştirdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Emret Komutanım dizisiyle üne kavuşan Rüzgar Erkoçlar'ın cinsiyet değiştirme ameliyatı olması magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti.

Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için uzun bir süre iş bulamadığını söylemişti.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Erkoçlar'ın Tuğba Beyazoğlu ile olan düğün fotoğraflarında ise herkes o ayrıntıya odaklandı.

Fotoğrafta Gül Erkoçlar'ın olmadığı fark edildi. Gerçek ise sonradan ortaya çıktı.

ARTIK ADI GÖRKEM BATU

Nur, Nil ve Gül kardeşlerden Gül Erkoçlar'ın da cinsiyet değiştirme ameliyatı olduğu ortaya çıktı. Gül Erkoçlar ise ameliyattan sonra Görkem Batu adını almış.

Görkem Batu Erkoçlar'ın özel bir firmada grafik tasarımcı olarak çalıştığı ifade edildi.

Eskiden iki kız kardeş olan Rüzgar ve Görkem Batu Erkoçlar şimdi hayatlarına iki erkek kardeş olarak devam ediyor.

Cinsiyet değiştirdiği ortaya çıktı! İşte son hali...

Cinsiyet değiştirdiği ortaya çıktı! İşte son hali...

Cinsiyet değiştirdiği ortaya çıktı! İşte son hali...

Cinsiyet değiştirdiği ortaya çıktı! İşte son hali...

Snob Magazin - Magazin Haberleri

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