Cinsiyet Değiştirdiği İddia Edilen Neslihan Doğrusöz, Açıklama Yaptı
Stil yarışmasıyla adını duyuran ve cinsiyet değiştirdiği iddia edilen Neslihan Doğrusöz, yaşam tarzıyla ilgili açıklama yaparak, "Hiç bebekle oynamadım. Cinsiyet değiştirmeyi kas yapmayı düşünmüyorum." dedi.
Stil yarışmasıyla ismini duyuran Neslihan Doğrusöz, imaj değişikliğine gitti. Tarzıyla dikkat çeken Doğrusöz, artık sadece erkek kıyafetleri giymeyi tercih ediyor. Son günlerde tarzıyla ilgili gündeme gelen Neslihan Doğrusöz, açıklamalarda bulundu.
"YARIŞMADA TOPUKLU AYAKKABI İLE YÜRÜYEMEMEM BİR MESAJDI"
Yarışmadaki zamanlarını anlatan Doğrusöz, " Yarışmada topuklu ayakkabı ile yürüyememem subliminal bir mesajdı. Ben kürkümü üstüme giyip, stiletto, ayakkabılarımı çekince mağazaya gittiğimde Neslihan hanım hoş geldiniz diyorlar. Deri montumu ve postallarımı giydiğimde ne kadar cool derler.Bu zamana kadar Neslihan hanım olmak zorunda kalmışım" dedi.
"BARBİE İLE OYNAYAN BİR KIZ OLMADIM"
Doğrusöz açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:
"Tertemiz bir hayat yaşamak istiyorsan. Kendini keşfetmen gerekir. Ben kendimi çok küçükken keşfettim, hiç Barbie bebekle oynamadım"
"AMELİYAT OLMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"
"Ameliyat olmayı düşünmüyorum. Vücut ve kas yapmayı düşünüyorum. Kız arkadaşım var fitnessta Türkiye şampiyonu, onunla yaşıyorum. Beni her gün tavukla besliyor."
"İSİM DEĞİŞİKLİĞİ YAPABİLİRİM"
"Arkadaşlarım Tuna diyor, gelen mesajlarda da ismimi değiştirmemi istiyorlar."
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Bu tür insanları neden haber yapıyorsunuzBunların kötü örnekleri ve ahlaksızlıkları yetmedi miBu türleri görünce midem bulanıyoryeterCevap Yaz Yayından Kaldır
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anlamadım kadından erkek mi olmuş, erkekten kadın mı, ya da ortası mı?Cevap Yaz 2 Yayından KaldırPALA: Sen kafanı yorma gardaş gidersin ava avlanırsın sonra töbe tövbeYayından Kaldır
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Eşcinsellik bir hastalık ve tedavi edilmesi gerek.Cevap Yaz 3 Yayından KaldırBEYİN BIRAKIP GİTMİŞ: O hastalıktan muzdarip olupta tedavi görüp iyleseni gördünmü hiç.ya topluma rağmen değişimi olacak,yada toplum baskısı galip gelip kendi cinsel kimliğini saklayacak.Tüm 23 yorumu okumak için tıklayınYayından Kaldır