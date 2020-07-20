Cinsel sağlık uzmanı kadın, lüks otelde çırılçıplak ölü olarak bulundu! Anna Ambartsumyan neden öldü?
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Cinsel sağlık uzmanı kadın, lüks otelde çırılçıplak ölü olarak bulundu! Anna Ambartsumyan neden öldü?

TV psikoloğu ve cinsel sağlık uzmanı olarak tanınan Anna Ambartsumyan, Moskova'daki lüks bir otelde çıplak halde ölü bulundu. Ölüm nedeni henüz bilinmeyen 26 yaşındaki kadının tehditler aldığı da öne sürüldü.

Cinsel sağlık uzmanı kadın, lüks otelde çırılçıplak ölü olarak bulundu! Anna Ambartsumyan neden öldü?
20.07.2020 15:59 | Son Güncelleme: 20.07.2020 16:03

Rusya'da tanınan bir isim olan cinsel sağlık uzmanı Anna Ambartsumyan, ölüm nedeni araştırılırken, otele gelen şahısın ise kimliği tespit edilmeye çalışılıyor. Ayrıca Ambartsumyan'ın bir iş adamıyla da evli olduğu belirtildi. Rus medyasının yakından bildiği genç kadının sosyal medya hesabında da 370 bin takipçisi bulunuyor.

ÖLDÜĞÜ 8 SAAT ÖNCESİNDEN TESPİT EDİLDİ

Rusya'da bir TV programı olan ve kendisinin psişik olduğunu iddia eden Ambartsumyan'ın, otel görevlileri tarafından bulunmadan yaklaşık 8 saat önce öldüğünü ve çıplak cesedinin yanında bir el çantası ve siyah bir elbise olduğu ifade edildi.

Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu

ANNA AMBARTSUMYAN NEDEN ÖLDÜ?

Ambartsumyan'ın ölüm nedeninin belirlenebilmesi için çalışmaların sürdüğü ve kaldığı otel odasını ziyaret eden bir erkeğin kimliğinin belirlenmeye çalışıldığı belirtildi. Ayrıca, sosyal medyada yaklaşık 370 bin takipçisi olan Ambartsumyan'ın otel odasında bulunan şüpheli reçetesiz hapların da analiz için gönderildiği belirtildi.

Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu

TEHDİT İDDİASI

Ayrıca haberde, bir avukatın Ambartsumyan'ın günde 20 defaya kadar arayan alacaklılar tarafından tehdit edildiğini söylediği bilgisine yer verildi. Kendisine arabalar ve ev hediye eden iş adamları olduğu ifade edilen Ambartsumyan'ın Ruslan isimli bir iş adamıyla evli olduğu belirtildi.

Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu

Kaynak: DHA

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