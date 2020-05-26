Aşırı alkollü adam cinsel organını kesti, pişman olunca 112'yi aradı Düzce'de, aşırı alkollü olduğu belirtilen kişi, cinsel organını kestikten sonra pişman olunca 112 Acil servisi aradı. Hastaneye kaldırılan adamın cinsel organı dikildi.

Düzce Çay Mahallesi'nde tek başına yaşayan ve aşırı alkollü olan V.K.B., insel organını kesti. Olay sonrası pişman olan adam 122'yi arayarak yardım istedi.

Olay, dün gece saatlerinde Düzce Çay Mahallesi'nde meydan geldi. Evde tek başına kalan ve aşırı alkollü olduğu öğrenilen V.K.B., 112 Acil Çağrı merkezini aradı. Olay yerine giden sağlık ekibi, V.K.B.'nin cinsel organının kesik olduğunu gördü. V.K.B., yapılan ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

PİŞMAN OLUP POLİSİ ARADI

V.K.B. hastanede polise verdiği ilk ifadesinde cinsel organını kendisinin kestiğini, pişman olduğu için sağlık ekiplerini aradığını söyledi. V.K.B. daha sonra Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavi ile V.K.B.'nin cinsel organı yerine dikildi.

Kaynak: DHA