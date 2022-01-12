Cinsel içerikli videodaki kadını eşine benzetip, boşanma davası açtı

ANKARA'da S.K. (41), internette gördüğü cinsel içerikli videodaki kadının, eşi Ş.K. (35) olduğu iddiasıyla boşanma davası açtı. Ş.K. de videodaki kadın olmadığı halde kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü eşi hakkında 2 kez uzaklaştırma kararı aldırıp, karşı boşanma ve tazminat davası açtı. DHA'ya konuşan 3 çocuk annesi Ş.K., "Bir an önce boşanmak istiyorum. Ölen kadınlar gibi olmak istemiyorum" dedi.

S.K., geçen yıl 28 Ekim'de, internette arkadaşlarının uyarısı üzerine gördüğü cinseli içerikli videodaki kadının, 3 çocuğunun annesi 16 yıllık eşi olduğunu iddia ederek, evi terk etti. S.K. ardından boşanma davası ile 50 bin TL'lik tazminat davası açtı. Ş.K. de videodaki kadın olmadığı halde bu süreçteki tartışmalarında kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği eşi hakkında 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdı ve karşı boşanma davası ile toplam 1 milyon liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Ş.K.'nin avukatı Osman Yula da "Hukuki incelemeyi yaptığımızda davanın temelinin tamamen bu video üzerine dayandığını gördükten sonra kendisiyle görüşmelerimizi yaptık. Biz de karşı tarafa bu iftirasından dolayı hem iftira hem de tazminat davası açtık. Yargılama devam etmekte. Bu süreçte daha önce almış olduğu uzaklaştırma kararı vardı, 2'nci uzaklaştırma kararı daha aldık. Buna rağmen karşı tarafın müvekkile karşı psikolojik ve fiziksel şiddetleri devam etmektedir. Müvekkilim de bu süreçte yaşadığı sıkıntılardan ve böyle iftirayı kaldıramadığından dolayı boşanmak istemektedir. Süreci sonuna kadar takip ediyoruz" diye konuştu.