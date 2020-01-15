Cinsel içerikli film yıldızı Johnny Sins, Erik Dalı oynadığı videoyu sosyal medyadan paylaştı
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Cinsel içerikli film yıldızı Johnny Sins, Erik Dalı oynadığı videoyu sosyal medyadan paylaştı

Dünyaca ünlü +18 film yıldızı Johnny Sins, sosyal medya hesabından Erik Dalı oynadığı anları paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeninin geldiği videoya Türk kullanıcılar yorum yağdırdı.

15.01.2020 10:24 | Son Güncelleme: 15.01.2020 10:50
Cinsel içerikli film yıldızı Johnny Sins, Erik Dalı oynadığı videoyu sosyal medyadan paylaştı

Amerikalı cinsel içerikli film yıldızı Johnny Sins yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. 13 saniyelik paylaşımda misket oynayan Sins, videoda Erik Dalı müziğini de kullandı.

"OTURMAYA MI GELDİK"

Binlerce beğeninin geldiği paylaşımda Amerikalı yıldız, "Türk arkadaşlarım, oturmaya mı geldik" ifadelerini kullandı. Türk takipçileri ise videoya yorumlar yağdırdı.

TÜRK ATIŞTIRMALIKLARINI DENEMİŞTİ

Amerikalı yıldız daha önce Türk atıştırmalık ürünlerini denediği videosu, yayımlandığı gün 2 milyona yakın görüntülenme sayısına ulaşmıştı. 11 dakika uzunluğundaki boyunca Sins çeşitli ürünleri denedi ve beğenip beğenmediğine ilişkin yorumlar yapmıştı.


Haber Videosu

: Cinsel içerikli film yıldızı Johnny Sins, Erik Dalı oynadığı videoyu sosyal medyadan paylaştı
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