Cinsel içerikli film yıldızı Johnny Sins, Erik Dalı oynadığı videoyu sosyal medyadan paylaştı
Dünyaca ünlü +18 film yıldızı Johnny Sins, sosyal medya hesabından Erik Dalı oynadığı anları paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeninin geldiği videoya Türk kullanıcılar yorum yağdırdı.
Amerikalı cinsel içerikli film yıldızı Johnny Sins yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. 13 saniyelik paylaşımda misket oynayan Sins, videoda Erik Dalı müziğini de kullandı.
"OTURMAYA MI GELDİK"
Binlerce beğeninin geldiği paylaşımda Amerikalı yıldız, "Türk arkadaşlarım, oturmaya mı geldik" ifadelerini kullandı. Türk takipçileri ise videoya yorumlar yağdırdı.
TÜRK ATIŞTIRMALIKLARINI DENEMİŞTİ
Amerikalı yıldız daha önce Türk atıştırmalık ürünlerini denediği videosu, yayımlandığı gün 2 milyona yakın görüntülenme sayısına ulaşmıştı. 11 dakika uzunluğundaki video boyunca Sins çeşitli ürünleri denedi ve beğenip beğenmediğine ilişkin yorumlar yapmıştı.
Haber Videosu: Cinsel içerikli film yıldızı Johnny Sins, Erik Dalı oynadığı videoyu sosyal medyadan paylaştı
-
dünyada tanınınmış diyorlar sordum türkiyede hiç tanıyan yok bize ne elin herifindenCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
adamın dibi la . . .Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
-
adam zevkten dört köşe oynar tabi kim oynamaz . . .Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
-
Tövbe et Johny müslüman ol.Cevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır
-
adam ekmeğinde karışma lütfen hayallerimizi yaşıyor5 3 Yayından Kaldır
-
filimleri en çok türkiyede izlendiği için sanırım jest yapmış. . .Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır