Cinsel içerikli film yıldızı Adriana Chechik'ten olay itiraf: Çekimler sırasında omurgam çıktı

Ünlü cinsel içerikli film yıldızı Adriana Chechik, katıldığı The Plug Podcast isimli programda iş hayatıyla ilgili itiraflarda bulundu. Çekimler sırasındaki yaşadığı sakatlıklardan söz eden 30 yaşındaki oyuncu; boynunun, omurgasının ve beyinsapının zarar gördüğünü söyledi.

"OMURGAMIN BAZI BÖLÜMLERİ YERİNDEN OYNADI"

Yaptığı işi profesyonel güreş şovu olan WWE'e benzeten Chechik, "Boynunum durumu berbat. Sinir sıkışması yaşadım ve omurgamın C6 ve 7 diskleri yerinden oynadı" diye konuştu.

"MESLEĞİ BIRAKMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Instagram'da 3.3 milyon takipçisi olan ve 2013 yılından itibaren cinsel içerikli filmlerde rol alan ünlü oyuncu, vücudunun gördüğü zarara rağmen mesleği bırakmayı düşünmediğini ifade etti.

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