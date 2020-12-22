Cinnet getiren çoban iki çocuğunu öldürüp intihar etti

Bayburt'un Yakupabdal köyünde, eşinden boşanan ve çocuklarının velayetinin anneye verilmesi sonrası cinnet getiren çoban, iki çocuğunu öldürüp intihar etti.

Eşinden boşanan Erdoğan Acar ((35) isimli vatandaş, ilkokula giden çocuklarının velayetinin anneye verilmesinin ardından, dün gece evinde pompalı tüfekle önce iki çocuğunu vurarak öldürdü, ardından da intihar etti.

JANDARMA TAHKİKAT BAŞLATTI

Komşularının, gece yaşandığı düşünülen olayla ilgili bir ses duymadıkları, sabah ancak olayın farkına vardıkları ve jandarmaya haber verdikleri öğrenildi. Baba ve çocukların cansız bedeni ile karşılaşan jandarma ekipleri, olayla ilgili tahkikat başlattı.

ÇOBANLIK YAPIYORDU

Köyün nüfusuna kayıtlı olan Erdoğan Acar isimli vatandaşın köyde çobanlık yaptığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı