CİNNET GEÇİRDİ DEHŞET SAÇTI BABASINI ÖLDÜRDÜ, ANNESİNİ, 2 KUZENİ VE 3 JANDARMAYI VURDU
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CİNNET GEÇİRDİ DEHŞET SAÇTI BABASINI ÖLDÜRDÜ, ANNESİNİ, 2 KUZENİ VE 3 JANDARMAYI VURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİT'te, cinnet geçiren Edip Bayram (28) pompalı tüfekle babasını, annesini ve iki kuzenini vurdu.

İZMİT'te, cinnet geçiren Edip Bayram (28) pompalı tüfekle babasını, annesini ve iki kuzenini vurdu. Ali Bayram evin önünde yaşamını yitirirken, 3 kişi ise yaralandı. Edip Bayram olay yerine gelen jandarma ekiplerine de ateş ederken, 1 astsubay ile 2 uzman çavuş yaralandı. Yaralanan 2 kuzen ile 3 jandarma hastaneye kaldırılırken, Edip Bayram kendisini eve kapatması nedeniyle yaralanan anneye ulaşılamadı. Edip Bayram ekiplere ateş ederken, jandarma ekipleri operasyona devam ediyor.

CİNNET GEÇİRDİ DEHŞET SAÇTI BABASINI ÖLDÜRDÜ, ANNESİNİ, 2 KUZENİ VE 3 JANDARMAYI VURDU
CİNNET GEÇİRDİ DEHŞET SAÇTI BABASINI ÖLDÜRDÜ, ANNESİNİ, 2 KUZENİ VE 3 JANDARMAYI VURDU
CİNNET GEÇİRDİ DEHŞET SAÇTI BABASINI ÖLDÜRDÜ, ANNESİNİ, 2 KUZENİ VE 3 JANDARMAYI VURDU
CİNNET GEÇİRDİ DEHŞET SAÇTI BABASINI ÖLDÜRDÜ, ANNESİNİ, 2 KUZENİ VE 3 JANDARMAYI VURDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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