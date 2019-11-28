çinli turistlerin ölümden döndüğü kaza kamerada

28.11.2019 10:14 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:20

FATİH'te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Çinli turist çift ağır yaralandı. Turistlerin tedavileri devam ederken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza geçen Cumartesi Fatih Kennedy Caddesi'nde meydana geldi.

Çatladıkapı mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan Çinli Werfang Mao (66) ile Huang Yuping (64)'e, Taner Özden yönetimindeki 34 BFH 806 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada taklalar attıktan sonra yolun kenarına savrulan çift yaralandı. Kazayı görenler yardıma koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çinli çift ambulansla hastaneye kaldırıldı. Samatya Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisine devam edilen Werfang Mao'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Eşi Huang Yuping'in ise Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Çinli turist çift yolun karşına geçmeye çalışıyor. Sirkeci yönüne giden otomobil çifte çarpıyor. Çinli çift çarpmanın etkisiyle havada takla atıyor. Kazayı gören çevredekiler yardıma koşuyor. Çifte çarpan sürücü de otomobilden iniyor. Sürücü kazanın etkisiyle şoka giriyor. Çifte çarpan sürücü bir taraftan da telefonla birilerini arıyor.

Kaynak: DHA