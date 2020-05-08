Çinili-çiçekli vazo
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Çinili-çiçekli vazo

Çinili-çiçekli vazo
08.05.2020 12:46 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:47

Kütahya Belediyesi, ilkbaharla birlikte şehrin simgesi olan Çinili Vazo'nun etrafını çiçeklendirdi.

Kütahya Belediyesi, ilkbaharla birlikte şehrin simgesi olan Çinili Vazo'nun etrafını çiçeklendirdi.

Rengarenk çiçeklerle güzel bir görünümü kavuşan vazo, fotoğrafseverlere adeta kartpostallık kareler sunuyor.

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında şehrin caddeleri, parkları ve yeşil alanlarına petunya (Petunia hybrida), kadife (Tagetes erecta), ateş (Salvia splendens), begonya (Begonia semperflorens) ve sardunya (Pelargonium domesticum) dikildi.

Çiçek dikim çalışmaları çerçevesinde gölge alanlar için begonya, güneşli bölgelerde ise petunya, ateş ve kadife türlerine yer verildiği belirtildi.

Mevsim şartlarına göre rutin olarak devam edecek çalışmalar kapsamında şehrin hem daha güzel bir görünüme kavuşturmak hem de doğal yaşam alanlarının daha kullanılabilir hale getirilmesinin amaçlandığını kaydedildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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