Çine'de okul servis araçlarına sıkı denetim - Haberler
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Çine'de okul servis araçlarına sıkı denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çine'de okul servis araçlarına sıkı denetim

Çine'de yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte eğitim kurumlarına öğrenci taşıyan servis araçlarına sıkı denetimler sürüyor.

Çine'de yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte eğitim kurumlarına öğrenci taşıyan servis araçlarına sıkı denetimler sürüyor.

Çine'de 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin ve okul servis araçlarının, trafik kazaları oluşmaması ve çocukların güvenli bir trafik ortamında eğitim öğretimlerini sağlamaya yönelik Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Amirliği ekipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri tarafından denetim ve kontroller titizlikle devam ediyor. Servis araçlarının denetimlerinde evrak kontrolleri, araçlarda alınması ve uyulması gereken kuralların kontrollerinin yanı sıra servis görevlilerine korona virüs tedbirleri konusunda da bilgilendirmelerde bulunuluyor. Ekipleri, kurallara uyan servis şoförlerine teşekkür ederken eksiklikler bulunan servis şoförleri uyarılarda bulunuldu.

Yapılan denetime, 191 Nolu Çine ve Köyleri Servis Hizmetleri Motorlu Taşımacılık Kooperatif Başkanı Kenan Şahin ve servis şoförleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve servis denetim komisyonu üyeleri de katıldı. Denetmelerde 64 adet ilköğretim, 54 adet orta ve lise, 6 adet özel eğitim olmak üzere toplam 124 okul servis aracı kontrol edildi. - AYDIN

Çine'de okul servis araçlarına sıkı denetim

Çine'de okul servis araçlarına sıkı denetim

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Haber: Çine'de okul servis araçlarına sıkı denetim - Haberler
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