Çine çayında ıslah çalışmaları sürüyor

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş Çine Çayı'nda taşkın riskini azaltacak ıslah çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi'nde yapımı süren Adnan Menderes Demokrasi Müzesi yanındaki Çine Çayı'nda 17 bin 300 metrelik güzergahta devam ettiğini açıkladı. Islah çalışmalarının müze ile entegre bir proje olduğunu ifade eden TBMM KİT Komisyonu ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, "Çine Çayımızın çevresinde 10 bin dekar tarım arazisinin ve yerleşim yerlerinin taşkın riskini azaltacak ıslah çalışmaları 17 bin 300 metrelik güzergahta devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli ve DSİ Genel Müdürümüz Kaya Yıldız başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı