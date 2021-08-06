Akçaova'da yangın hızla ilerliyor, yerleşim yerleri tahliye ediliyor
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Akçaova'da yangın hızla ilerliyor, yerleşim yerleri tahliye ediliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çine ilçesine bağlı Akçaova'da akşam saatlerinde başlayan orman yangını hızla yayılıyor.

Çine ilçesine bağlı Akçaova'da akşam saatlerinde başlayan orman yangını hızla yayılıyor. Bölgedeki yerleşim yerleri tahliye edilirken yangın bölgesine görevliler dışındaki kişilerin girişi yasaklandı.

Muğla'da günlerdir devam eden yangınların ardından alevler bu defa Aydın'a sıçradı. Çine ilçesine bağlı Akçova Mahallesi yakınlarında başlayan orman yangını Gökbel Dağı'nı tamamen sardı. Hava kararıncaya kadar havadan müdahale edilen yangına, havanın kararması ile helikopterin müdahalesi durdu. Karadan söndürme çalışmalarının devam ettiği yangında bölgedeki yerleşim yerleri tahliye edildi. Aydın'da hayvancılığın en yoğun olarak yapıldığı bölgelerin başında gelen Akçaova ve çevresindeki bazı hayvancılık işletmeleri de tahliye edildi. Bölgede yangın rüzgarın da etkisi ile hızla yayılırken, engebeli olan arazi yapısı nedeniyle alevlere karadan müdahale güçlükle yapılıyor. - AYDIN

Akçaova'da yangın hızla ilerliyor, yerleşim yerleri tahliye ediliyor
Akçaova'da yangın hızla ilerliyor, yerleşim yerleri tahliye ediliyor
Akçaova'da yangın hızla ilerliyor, yerleşim yerleri tahliye ediliyor
Akçaova'da yangın hızla ilerliyor, yerleşim yerleri tahliye ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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