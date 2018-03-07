Doğal Gaz Patlaması 5 Kişinin Canını Almıştı! Katil Koca, Cinayeti Örtmek İçin Binayı Havaya Uçurmuş

Polonya'da geçtiğimiz hafta meydana gelen doğal gaz patlamasında 5 kişi hayatını kaybetmiş, bina büyük hasar görmüştü. Yapılan incelemelerin ardından binada karısını bıçaklayıp kafasını kesen kocanın, cinayeti gizlemek için tesisatı patlattığı ortaya çıktı.

4 KATLI BİNADA DOĞAL GAZ PATLAMASI MEYDANA GELMİŞTİ

Polonya'nın orta kesimlerinde yer alan Poznan şehrinde bir binada geçtiğimiz Pazar sabahı doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlama sonrası 4 katlı binanın bir kısmı çöktü, bina sakinlerinin bir kısmı enkaz altında kaldı.

Olay yerine intikal eden arama-kurtarma ve itfaiye ekipleri özel ekipman ve köpeklerle arama çalışmalarını sürdürürken, yetkililer patlamanın doğal gazdan kaynaklı olabileceğini belirtti.

61 KİŞİNİN OLDUĞU BİNADA 5 CESET ÇIKARILDI

61 kişinin yaşadığı binada Pazar günü 4 kişinin cesedine ulaşıldı. Patlamadan yaralı kurtulan 21 kişi ise çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Arama-kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, Pazartesi günü bir kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Ekipler aynı gün enkaz altından bir de bir köpeği sağ olarak kurtarmayı başardı.

BİNADA İŞLENEN CİNAYETİ GİZLEMEK İÇİN YAPMIŞLAR

5 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin yaralandığı, kış ortasında onlarca insanın evsiz kaldığı doğal gaz patlamasının ardından yapılan incelemelerde, patlamanın ardında akıllara durgunluk veren bir gerçek olduğu ortaya çıktı. Yetkililerin belirlemelerine göre patlamaya binada işlenen cinayetin izlerini silmek için kasıtlı olarak sebebiyet verildi.

KARISIYLA TARTIŞIP BIÇAKLADIKTAN SONRA KAFASINI KESTİ

Buna göre patlamadan bir önceki gün İngiltere'den sürpriz bir şekilde evine gelen Tomasz J., kendisinden boşanmak isteyen Beata J. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Tomasz J., karısı Beata J.'yi birçok yerinden bıçakladıktan sonra kafasını kesti.

OLAYIN İZLERİNİ SİLMEK İÇİN DOĞAL GAZ TESİSATINI PATLATMIŞ

Tomasz J. daha sonra cinayeti örtmek için evdeki gaz tesisatına müdahale ederek patlamayı gerçekleştirdi. Karı-koca kavgasıyla hiç ilgisi olmayan 5 kişinin hayatına mal olan Tomasz J.'nin kendisi de patlamadan kaçamayarak yaralandı.

KENDİSİ DE KAÇAMAYIP YARALANAN KATİL, UYUTULUYOR

Vücudunun yüzde 50'si yanan cinayet zanlısının hastanedeki tedavisine uyutularak devam edilirken, hastane odasının kapısında da polis nöbet tutuyor.