Cinayeti, kazmadaki kan izleri aydınlattı (2)
04.02.2021 17:32 | Son Güncelleme: 04.02.2021 17:37
ADLİ KONTROLLE SERBESTSamsun'da, misafirliğe gittiği arkadaşının evinin önünde cesedi bulunan İsa Erdemoğlu'nun (52) ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada elde edilen yeni bulgular üzerine gözaltına alınan şüpheli O.K.
ADLİ KONTROLLE SERBEST
Samsun'da, misafirliğe gittiği arkadaşının evinin önünde cesedi bulunan İsa Erdemoğlu'nun (52) ölümüyle ilgili sürdürülen soruşturmada elde edilen yeni bulgular üzerine gözaltına alınan şüpheli O.K., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN