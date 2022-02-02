Cinayet zanlısı Gebze'de yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cinayet zanlısı Gebze'de yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Cinayet zanlısı Gebze'de yakalandı

Tokat'ta aranan cinayet zanlısı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir yakınının evinde yakalandı.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Tokat'ta aranan cinayet zanlısı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir yakınının evinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Erenler Mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kavgada av tüfeği ile vurulan Erol Öncü (25), sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı T.M (25) olay yerinden kaçarken polis ekipleri çalışma başlattı. Olayın şüphelisi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir yakının evinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın yolda durdurduğu bir yolcu otobüsüne binerek kaçtığı öğrenildi. Tokat'ta gözaltına alınan şüpheliler M. D (24) ile M. G (21) ile birlikte cinayet zanlısının ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor. - TOKAT

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Cinayet, Kocaeli, Tokat, Gebze, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title